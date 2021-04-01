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1 апреля 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 1 апреля 2021 года № 34-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 494 внести в Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 6:

- в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;

- подпункт 5 исключить;

2) подпункт 4.1 пункта 7 после слов "с 15 по 28 марта 2021 года" дополнить словами ", с 2 по 15 апреля 2021 года, с 16 по 29 апреля 2021 года";

3) в абзаце втором подпункта 2 пункта 8 слова ", в том числе граждан, указанных в подпункте 5 пункта 6 настоящего распоряжения," исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



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