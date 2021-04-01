Внести в указ Губернатора Орловской области от 31 марта 2021 года № 137 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

"2. Настоящий указ вступает в силу с 1 мая 2021 года.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







