Указ губернатора Орловской области от 1 апреля 2021 года № 147 "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше"

1. Определить для граждан в возрасте 65 лет и старше, состоящих в трудовых отношениях и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - граждане), следующие периоды соблюдения самоизоляции:

с 1 апреля по 10 апреля 2021 года,

с 11 апреля по 20 апреля 2021 года,

с 21 апреля по 30 апреля 2021 года.

2. Действие пункта 1 настоящего указа не распространяется на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков







