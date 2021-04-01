ПСБ запустил уникальный сервис: чат-банк для бизнеса

ПСБ первым на рынке запустил пилот уникального для российского рынка сервиса - чат-банк для бизнеса. На платформе мессенджера Telegram он консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр ПСБ, а в дальнейшем позволит проводить банковские операции напрямую в мессенджере.

На начальном этапе в чат-банке предприниматели смогут посмотреть остаток на расчетном счете, получить выписку по нему и поделиться реквизитами с партнерами по бизнесу. Также чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, сможет консультировать любого клиента, открывшего расчетный счет в ПСБ, по наиболее востребованным банковским продуктам и услугам.

В дальнейшем клиенты смогут выставлять счет контрагенту, создавать и проводить платежи, используя электронную облачную подписью, также чат-банк может быть реализован и в других популярных мессенджерах.

"По нашим оценкам, доля счетов, которые клиенты ПСБ направляют своим контрагентам через мессенджеры, составляет около 55%, поэтому мы хотим предоставить малому и среднему бизнесу уникальный клиентский опыт, связанный с расчетами со своими партнерами - например, в несколько кликов оплатить счет, не покидая привычный для них канал общения. Это упростит финансовое взаимодействие между контрагентами и сократит время на проведение операций, при этом будет соблюдаться принцип многоканальности, так как все операции будут отображаться в интернет-банке и в мобильном приложении "PSB Мой бизнес", - рассказал старший вице-президент, директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"