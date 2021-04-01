В Подмосковье украли шины для грузовиков на 400 тысяч рублей

Кражу совершили двое приезжих из Средней Азии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что они незаконно проникли в ангар, расположенный на территории одного из предприятий в деревне Верхнее Велино, откуда похитили шины для грузовиков, электроинструмент и автомобильные аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Одного из них, 27-летнего мужчину, полицейские вычислили, изучив записи видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска МУ МВД установили автомобиль, на котором воры вывезли похищенное имущество, и совместно с инспекторами 1 батальона 1 полка ДПС (северный) УГИБДД ГУ МВД России по Московской области задержали одного из них на территории городского округа Клин.

Мужчина пояснил, что украденные вещи продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Он взят под стражу. Сейчас ищут его подельника.