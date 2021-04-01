На Сахалине выявили ущерб бюджету на 8,7 млн при покупке угля

В Сахалинской области полицейские раскрыли факт причинения материального ущерба в особо крупном размере региональному бюджету при обеспечении углем котельных в Александровск-Сахалинском районе.

За данную работу отвечает предприятие, директора которого и подозревают в совершении преступления.

По предварительным данным, предприятие получило от регионального министерства ЖКХ субсидию на сумму свыше 72,5 миллиона рублей на приобретение каменного угля для отопительного сезона.

"Подозреваемый, пользуясь своими должностными полномочиями, организовал поставку более дешевого и менее качественного бурого угля. В результате этих действий бюджету региона, обеспечившему выделение субсидии, был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба областного МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Как отмечают в полиции, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и документирование доказательств.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.