В Хабаровске семь человек пойдут под суд за организацию подпольных игр

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела об организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Его фигуранты - трое мужчин и четыре женщины.

По версии следствия, в декабре 2019 года они арендовали помещение в Центральном районе, установили систему видеонаблюдения и 63 игровых автомата. Незаконные игры проводили до июля прошлого года, пока в заведении не прошел обыск.

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по городу изъяли автоматы, деньги, компьютерную технику и средства связи.

"Установлено, что игровые автоматы и программное обеспечение к ним злоумышленники приобрели на торговой площадке, расположенной в сети интернет", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.