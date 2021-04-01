Двух жителей Прикамья осудили за продажу оружия и боеприпасов

Краснокамский суд Пермского края признал двух местных жителей виновными по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов). Об этом сообщили в краевом УФСБ.

Одного из них приговорили к трем годам лишения свободы условно, второго к двум годам лишения свободы, также условно. Ранее они были задержаны при попытке продажи винтовки Мосина.

Как сообщили в управлении ФСБ, один из них причастен к сбыту артиллерийского снаряда калибра 76,2 мм. Кроме того, он же добровольно выдал во время следствия более ста патронов калибра 5,45 мм.