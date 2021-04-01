В Ингушетии одаренным детям помогут раскрыть свои таланты

В будущем году в Ингушетии откроется первый в республике центр для одаренных детей - аналог известного сочинского "Сириуса". Строительство и оснащение образовательного учреждения предусмотрено в рамках нацпроекта.

Его цель - выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. Также с помощью центра в регионе будут проводиться значимые мероприятия в сфере образования и науки, искусства и спорта.

Ингушетия активно работает по нацпроекту "Образование". Благодаря участию в нем, в 105 образовательных учреждениях республики созданы новые места дополнительного образования, а 300 учебных кабинетов оснащены современным оборудованием. Нацпроект дал возможность более 49 тысячам детей и молодых людей в регионе получить знания и навыки в различных технических областях и других направлениях - естественно-научном, социально-педагогическом, физкультурно-оздоровительном, туристско-краеведческом и художественном.

Параллельно с развитием образовательных программ в республике строятся школы и детские сады. На днях очередной современный и красивый садик заработал в Насыр-Кортском административном округе Назрани. Чтобы подчеркнуть значение события, в церемонии его открытия принял участие глава региона Махмуд-Али Калиматов.

А всего только за несколько месяцев этого года в Ингушетии открыли семь новых заведений для малышей, что значительно уменьшило дефицит дошкольных мест. Строительство детских садов продолжится и в этом году, планируется начать работы по возведению 13 объектов. Всего же региону необходимо еще 20 детских садов.