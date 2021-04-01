В Череповце бронзовый купец обзаведется "семьей"

В Череповце решили из памятника купцу на Советском проспекте сделать целую композицию. К нему добавят несколько бронзовых фигур - купчихи и троих детей.

Об этом на своей странице в соцсети написал в четверг мэр города Вадим Германов. Жители Череповца посчитали, что фигура купца в исторической части выглядит слишком одинокой. Череповецкие бизнесмены выступили с инициативой добавить бронзовые фигуры. Уже разрабатывают эскиз композиции.

А скульпторы ищут модели: купчихи - женщины от 35 до 50 лет и детей - от двух до десяти лет.