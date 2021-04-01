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01.04.2021 09:22
Рубрика: Общество

В движении "Без срока давности" появится Координационный центр

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
Руководитель Новгородской областной поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов назначен руководителем Координационного центра по реализации федерального проекта "Без срока давности". Решение о создании центра было принято на слете инициативной группы движения в Москве.
Фото: Из архива Игоря Неофитова Фото: Из архива Игоря Неофитова
Фото: Из архива Игоря Неофитова

Напомним, общероссийский проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщают в поисковой экспедиции "Долина", идея создания Координационного центра была предложена новгородцами еще в ноябре 2020 года на Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга".

- Примером реализации проекта "Баз срока давности" на территории Новгородской области стало расследование трагедии в деревне Жестяная Горка в Батецком районе. На основе собранных материалов в октябре 2020 года решением Солецкого районного суда Новгородской области убийство 521 мирного жителя фашистскими карателями было признано геноцидом народов Советского Союза, что создало прецедент в современной России, - рассказал Игорь Неофитов.

Всего на территории Новгородской области, оккупированной немецко-фашистскими войсками с 1941 по 1944 годы было организовано более 70 лагерей военнопленных, в которых погибло 186700 бойцов и офицеров РККА. 169745 новгородцев были угнаны в немецкое рабство.

2 апреля в Зале воинской славы Великого Новгорода откроется выставка "Без срока давности". На ней будут представлены архивные документы: воспоминания местных жителей, протоколы опросов, акты комиссий по расследованию злодеяний фашистов, справки о налетах вражеской авиации, сводки партизанских отделов, информация о сожженных населенных пунктах области, проведенных карательных операциях, выявленных местах массовых захоронений.

В созданный Координационный центр проекта "Без срока давности" смогут обращаться не только представители 22 регионов страны, подвергавшиеся оккупации в годы Великой Отечественной войны, но и любые другие регионы, планирующие работы по расследованию военных преступлений против мирного населения.

Справка "РГ"

Руководитель Координационного центра по организации поисковых работ проекта "Без срока давности" Игорь Неофитов участвует в работе Новгородской экспедиции "Долина" уже несколько десятилетий, в том числе в качестве командира поискового отряда "Память" (город Сольцы). А пять лет назад он возглавил самую крупную экспедицию страны.

В декабре 2020 года Игорь Неофитов стал лауреатом национальной премии "Победа" в номинации "Нам доверена память" в категории "Руководители и члены поисковых отрядов".

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