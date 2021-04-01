Энергетики Ямала утвердили ремонтные планы на лето

До лета еще пара месяцев, а ямальские коммунальщики уже сегодня приступили к исполнению летней ремонтной компании.

Трубная продукция, запасные и расходные материалы заказаны. В скором времени заводы-изготовители начнут направлять их в сторону Ямала. Так, в рамках летней ремонтной программы АО "Ямалкоммунэнерго" запланировал провести ремонт 21,9 км сетей теплоснабжения, 7,2 км водопроводных сетей и 58 км сетей электроснабжения.

Кроме обязательных технических осмотров и регламентных работ на котельных, электростанциях и ВОСах, которые обслуживает АО "Ямалкоммунэнерго", предусмотрены дополнительные. В городе Губкинском - ремонт фундамента на общеузловой котельной, а в Надыме - кровли котельной №2. Большие работы и преобразования ждут Центральную котельную в городе Муравленко.

Энергетики утвердили порядка 230 обязательных пунктов программы ремонта, которые необходимо выполнить к началу холодов.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"