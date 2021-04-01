Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.12.2020 г. № П/0465 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по внесению сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков"

Зарегистрирован 30.03.2021 г. № 62928

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 31.03.2021 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 577 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по внесению сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков" (зарегистрирован Минюстом России 22.01.2018, регистрационный № 49706).