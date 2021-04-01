Постановление правительства Саратовской области от 1 апреля 2021 года № 217-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Новости

Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 000 человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
Мосгорнаследия: Зданию Елисеевского гастронома ничего не угрожает 17:48
Устроивший массовое ДТП на Садовом кольце блогер был трезв 17:44
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси 17:32
Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
Видео: В Екатеринбурге появился робот-помощник хирурга 16:55
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 16:45
Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram 16:42
Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V" 16:38
В подмосковных Бронницах загорелось производственное здание 16:12
Владелец Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией без суда 16:08
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей 16:05
Генпрокурор Краснов наградил медалью обозревателя "Российской газеты" 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 1 апреля 2021 года № 217-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 марта 2021 года № 17 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 12 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 26 октября 2020 года, с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года, с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 24 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года, с 8 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 января 2021 года по 18 января 2021 года, с 19 января 2021 года по 1 февраля 2021 года, со 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года, с 16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года, со 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года, с 16 марта 2021 года по 29 марта 2021 года, с 30 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией