СКР закончил дело убийц Шабтая Калмановича

В четверг в прокуратуру для утверждения обвинения отправлено резонансное уголовное дело об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича.

Само преступление произошло еще в 2009 году, а предполагаемых убийц поймали десять лет спустя. В те годы это было одно из самых громких уголовных преступлений. Убийство одного из ведущих бизнесменов страны и человека с очень загадочной судьбой долго занимало центральные полосы практически всех СМИ.

Но убийц по горячим следам так и не нашли, несмотря на море версий - одна фантастичнее другой. Дело с годами стало забываться. Но в архив Следственный комитет его не сдал. И вот в четверг следователи СК по Москве объявили о том, что расследование завершено, исполнителям убийства бизнесмена фон Калмановича и покушения на убийство его водителя предъявлено обвинение. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова говорит, что обвинение предъявлено Багаудину Костоеву, Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву.

Напомним, что тело коммерсанта Шабтая фон Калмановича с огнестрельными ранениями нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве на асфальте Новодевичьего проезда. Неподалеку стояла его машина. Водитель был ранен, успел тронуться, но уехать не смог. Водителя врачи смогли спасти.

В СК рассказывают про последний маршрут бизнесмена. По их версии, Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый путь следования машины Калмановича. И троица на незаметной "Ладе Приоре" серебристого цвета без номеров поехала за его "Мерседесом" . За рулем "Лады" был Белхороев.

На Смоленской набережной машины поравнялись, и Костоев из окна машины открыл по "Мерседесу" огонь. Позже следователи собрали с места происшествия 19 гильз калибра 9 миллиметров.

Калманович был человеком очень необычной судьбы. Выходец из нашей страны, он в годы перестройки оказался известной личностью сразу в двух государствах - в России и Израиле.

Выпускник Каунасского политехнического института, он отслужил в армии и уехал в Израиль. Там попал в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу СССР. И даже отсидеть больше пяти лет в тамошней тюрьме успел. Но его помиловали, и он занялся бизнесом. Причем весьма удачно.

А еще он покровительствовал спорту и щедро его финансировал. Литва его награждала как владельца баскетбольной команды "Жальгирис", а в Подмосковье ему пели дифирамбы как главному менеджеру подмосковного баскетбольного "Спартака".

Но кто этой криминальной троице заказал Калмановича, так пока и осталось неизвестным

По слухам, визиты в Россию Майкла Джексона и Лайзы Миннелли - это было его рук дело. Когда Калманович погиб, появилось очень много версий. Смущало то, что у погибшего с собой якобы были очень большие деньги, которые убийцы не взяли. СМИ писали про криминальные связи и месть авторитетов. Но Следственный комитет ни одну из этих версий не подтвердил.

Позже искали корень преступлений в его взаимоотношениях с женами... И - опять мимо. Потом обратили внимание на его бизнес-интересы вокруг крупнейших московских рынков - Дорогомиловского и Тишинского. В оба погибший вкладывал большие деньги. А в начале 90-х криминала крутилось вокруг рынков немало.

Но кто этой криминальной троице, заказал Калмановича, так пока и неизвестно. Молчит и СКР. Возможно, суд все прояснит.