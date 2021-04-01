Указ губернатора Смоленской области от 1 апреля 2021 года № 37 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 31.03.2021 № 07-2188 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 22.01.2021 № 03-321," дополнить словами "от 31.03.2021 № 07-2188,";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение публичных, зрелищных, рекламных и иных подобных развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, за исключением:

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения собраний граждан (в любом формате) по вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий, кино- и театральных фестивалей с очным присутствием граждан на открытой территории, огражденной по периметру (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов, проведения репетиций таких мероприятий;

- проведения физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей на открытой территории, огражденной по периметру (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов. При этом указанные мероприятия должны проводиться в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 (с последующими изменениями);

- проведения мероприятий (встречи с избирателями и т.п.) в рамках избирательной кампании, мероприятий, связанных с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы;

- проведения мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения в рамках реализации Федерального закона "О Всероссийской переписи населения". При этом лица, осуществляющие сбор сведений о населении, должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

- проведения парада (парадов) и Всероссийской акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы. При этом организатор (организаторы) указанных мероприятий должен (должны) согласовывать требования к этим мероприятиям с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области;

- проведения мероприятий по уборке территории с привлечением населения (субботников). При этом при перевозке участников мероприятий должны использоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания), при уборке территории - перчатки, а также обеспечиваться максимальная рассредоточенность участников мероприятия по •убираемой территории.

Указанные публичные слушания, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, кино- и театральные фестивали с очным присутствием граждан на открытой территории, огражденной по периметру (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), а также в помещении при условии его заполнения не более чем на 50 процентов, репетиции таких мероприятий, мероприятия (встречи с избирателями и т.п.) в рамках избирательной кампании, мероприятия, связанные с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы (далее - мероприятия) проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятия;

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии;

- нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место.

Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятий не допускаются.

Количество граждан, участвующих в мероприятиях, не должно превышать допустимое количество человек в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятий с учетом соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

По завершении мероприятий в помещениях, где они проводились, должны быть проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

- влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп (при наличии возможности).

При проведении собраний граждан (в любом формате) по вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов, проведении мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области, должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей организаторы указанных мероприятий обеспечивают соблюдение следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела зрителей, участвующих в физкультурном (спортивном) мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения физкультурного (спортивного) мероприятия;

- нахождение зрителей, участвующих в физкультурном (спортивном) мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения физкультурного (спортивного) мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между зрителями, участвующими в физкультурном (спортивном) мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если физкультурное (спортивное) мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка зрителей, участвующих в физкультурном (спортивном) мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место.

Зрители при наличии у них респираторных симптомов, а также зрители, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения физкультурного (спортивного) мероприятия не допускаются.

3.2. Проведение массовых мероприятий любого вида, организованных для лиц 65 лет и старше, и допуск таких лиц на массовые мероприятия.

3.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением мероприятий, указанных в абзацах втором - восьмом подпункта 3.1 настоящего пункта), в том числе ночных клубов (дискотек), иных аналогичных развлекательных объектов (заведений).

3.4. Проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением мероприятий по проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", мероприятий, связанных с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятий, связанных с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы).

Мероприятия по проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", мероприятия, связанные с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятия, связанные с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы, должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включая организацию "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, осуществление проветривания и дезинфекции помещений, использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания) и другие.

3.5. В ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания, гостиницах и иных местах временного размещения граждан функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.";

3) в подпункте 9.5 пункта 9, подпункте 11.4 пункта 11 слова "и личной гигиены" исключить;

4) абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать Государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 30.10.2020 до 12.11.2020 включительно, с 13.11.2020 до 26.11.2020 включительно, с 27.11.2020 до 10.12.2020 включительно, с 11.12.2020 до 24.12.2020 включительно, с 25.12.2020 до 07.01.2021 включительно, с 08.01.2021 до 21.01.2021 включительно, с 22.01.2021 до 04.02.2021 включительно, с 05.02.2021 до 18.02.2021 включительно, с 19.02.2021 до 04.03.2021 включительно, с 05.03.2021 до 18.03.2021 включительно, с 19.03.2021 до 31.03.2021 включительно, с 01.04.2021 до 14.04.2021 включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517, от 15.05.2020 № 683, от 30.05.2020 № 791, от 18.06.2020 № 876) назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей согласно настоящему пункту.";

5) абзац второй подпункта 18.1 пункта 18 дополнить словами ", участников мероприятий, связанных с проведением голосования на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы";

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций с круглосуточным пребыванием граждан:

21.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях гражданам в период по 14.04.2021 включительно (за исключением встреч проживающих с родственниками при условии, что в этой организации проведена вакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) 70 и более процентов проживающих).

При этом встречи проживающих с родственниками организуются при соблюдении следующих условий:

- проведение встречи в отдельном помещении, по возможности максимально приближенном к входу в здание, в котором постоянно находятся проживающие;

- организация встречи на основании предварительной записи проживающих или их родственников;

- длительность посещения проживающего родственником (родственниками) не более 30 минут;

- соблюдение между посещениями дезинфекционного интервала 15-20 минут;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, наличие в помещении санитайзера для обработки рук, осуществление в дезинфекционном интервале и в конце дня проветривания и дезинфекции помещения, в том числе с использованием прибора для обеззараживания воздуха, использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания).

21.2. Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан только работникам данных организаций в период по 14.04.2021 включительно.

21.3. Усилить контроль за проведением в организациях с круглосуточным пребыванием граждан противоэпидемических мероприятий.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







