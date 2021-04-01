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01.04.2021 18:47
Рубрика: Культура

В Петербурге 9 мая выступит Александр Розенбаум

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
В День Победы Александр Розенбаум исполнит свои самые лучшие песни о войне, мире и дружбе в петербургском Большом концертном зале "Октябрьский". Это будет уже 35-й концерт народного артиста России и его "Старой Армии", посвященный Великой Победе.

Творчество Александра Розенбаума неразрывно связано с Ленинградом. Именно так артист любит называть свой родной город.

Фото: Пресс-служба МДТ-Театра Европы
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И самой сложной для себя публикой он считает своих земляков, ведь они знают его с самых первых песен и судят по самой высокой мерке. Концерты в "Октябрьском" артист называет "домашними". Потому что в зале родная публика и необыкновенно теплая душевная атмосфера. Зрители узнают песни и подпевают автору.

На "домашних концертах" исполняются не только известные произведения, но и новые композиции. Нынешний концерт не станет исключением. Александр Яковлевич специально подготовил несколько премьер. Розенбаум доверяет петербургскому зрителю, - как никому другому, считая его не только добрым другом, но и самым строгим судьей. И от реакции горожан, от того примут они песню или нет, зависит ее дальнейшая судьба.

Культура Музыка Поп-музыка

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