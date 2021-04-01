"ВКонтакте" обновила приложение для iPad впервые с 2016 года

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила приложение для iPad. На планшетах снова можно слушать музыку, а также бесплатно звонить друзьям и отправлять голосовые сообщения, смотреть клипы, истории и другие видео. Приложение теперь будет обновляться одновременно с мобильным: оно универсальное для iPhone и iPad и адаптируется под большой экран, сообщает пресс-служба соцсети.

В приложении появились видеозвонки - теперь можно бесплатно звонить пользователям соцсети. Кроме того, появилась поддержка внешней клавиатуры. Если печатать неудобно, ответ можно наговорить - на iPad теперь есть и голосовые сообщения.

Версия "ВКонтакте" для iPad позволяет слушать музыку, смотреть клипы и любые другие видео. Девайс подойдет и для звонков друзьям. На планшете будут работать большинство мини-приложений социальной сети - можно заказать еду или приобрести товары на AliExpress.