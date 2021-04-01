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1 апреля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 1 апреля 2021 года № 60 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев посещения ими объектов розничной торговли с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперативного штаба.

Установить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше с 01 по 15 апреля 2021 года с возможным последующим продлением на периоды не более 14 календарных дней каждый.".

1.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

" 6.1. Ограничения, указанные в пункте 6 настоящего Указа, не распространяются:

- на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

- на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.".

1.3. Абзац 1 пункта 40 изложить в следующей редакции:

"40. Допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020.".

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора области от 31.03.2021 № 59 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38".

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1, вступающих в силу с 01.04.2021.

Губернатор области В.В.Сипягин



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