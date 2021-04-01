Постановление губернатора Волгоградской области от 1 апреля 2021 года № 243 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", от 02 марта 2021 г. № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", от 31 марта 2021 г. № 494 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 01 апреля 2021 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в подпункте 3.3 пункта 3:

в абзаце втором слова "31 марта" заменить словами "30 апреля";

абзац девятый после слов "с 22 по 31 марта 2021 г." дополнить словами ", с 01 по 14 апреля 2021 г., с 15 по 28 апреля 2021 г., с 29 по 30 апреля 2021 г.";

в абзаце десятом слова "01 апреля" заменить словами "01 мая";

2) в подпункте 7.3 пункта 7 слова "31 марта" заменить словами "30 апреля".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на возникшие с 01 апреля 2021 г. отношения, связанные с реализацией прав граждан на охрану здоровья, в том числе на оформление листков нетрудоспособности.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







