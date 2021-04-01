Постановление губернатора Волгоградской области от 1 апреля 2021 года № 243 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Новости

Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 21:58
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 21:27
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 21:23
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 21:04
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 21:00
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 20:53
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 20:41
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 20:33
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 19:56
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 19:53
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 19:48
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 19:39
Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков 19:32
Захарова: Рассчитываем на отказ руководства ЕС от лжи про российскую вакцину 19:20
Росстат повысил оценку ВВП за 2020 год на 0,1 процентного пункта 19:00
Сучилов рассказал, что Цветков отдал ему медаль после гонки преследования 18:54
Школы Владимира эвакуированы после звонка о бомбах 18:54
В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии 18:53
Глава Генштаба РФ обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 18:31
Еще один кроссовер на букву T. Volkswagen представил новую модель 18:28
МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю 18:22
Минтруд спрогнозировал переход 10% россиян на удаленку 18:11
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива 18:09
Обновлённый Nissan Patrol дебютировал в версии Nismo 18:02
В Липецке эвакуировали школы и детсады 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 1 апреля 2021 года № 243 "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", от 02 марта 2021 г. № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", от 31 марта 2021 г. № 494 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 01 апреля 2021 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) в подпункте 3.3 пункта 3:

в абзаце втором слова "31 марта" заменить словами "30 апреля";

абзац девятый после слов "с 22 по 31 марта 2021 г." дополнить словами ", с 01 по 14 апреля 2021 г., с 15 по 28 апреля 2021 г., с 29 по 30 апреля 2021 г.";

в абзаце десятом слова "01 апреля" заменить словами "01 мая";

2) в подпункте 7.3 пункта 7 слова "31 марта" заменить словами "30 апреля".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на возникшие с 01 апреля 2021 г. отношения, связанные с реализацией прав граждан на охрану здоровья, в том числе на оформление листков нетрудоспособности.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией