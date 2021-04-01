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01.04.2021 13:10
Рубрика: Общество

Врач рассказал о последствиях недосыпа

Текст: Сергей Жуков

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, к чему может привести регулярный недосып.

Фото: iStock
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- Приблизительно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей, - объяснил врач агентству "Москва" . - Кроме того, растет риск инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.

Из-за недосыпа также возможны нарушения углеводного обмена и развитие сахарного диабета. "Риски повышаются, если человек регулярно недосыпает, - подчеркнул Полуэктов. - Если это случается эпизодически, например, раз в неделю, то не доказано, что это как-то влияет на его здоровье".

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