Врач рассказал о последствиях недосыпа

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, к чему может привести регулярный недосып.

- Приблизительно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей, - объяснил врач агентству "Москва" . - Кроме того, растет риск инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям.

Из-за недосыпа также возможны нарушения углеводного обмена и развитие сахарного диабета. "Риски повышаются, если человек регулярно недосыпает, - подчеркнул Полуэктов. - Если это случается эпизодически, например, раз в неделю, то не доказано, что это как-то влияет на его здоровье".