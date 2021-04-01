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01.04.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

ВС РФ начал рассмотрение иска об отмене обязательного масочного режима

Текст: Наталья Козлова

Верховный суд РФ начал рассмотрение иска с требованием отменить обязательное ношение масок. В суд обратилась общественная организация "Лига защитников пациентов". В иске сказано, что ношение масок может быть опасно для многих россиян, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с органами дыхания.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Речь в иске идет не только о масках. Организация просит отменить пункт санитарно-эпидемиологических правил, которые вводят ношение перчаток, использование антисептиков, соблюдение дистанции.

Авторы иска пытались частично решить вопрос еще до сегодняшнего заседания. На сайте организации есть решение того же Верховного суда от 30 марта об отказе истцам присутствовать в суде без масок. На сайте Лиги это решение ВС прокомментировал так: "Доступ к правосудию без масок запрещен. Судья ВС окончательно решила вопрос по маскам до начала суда".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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