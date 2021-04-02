Алекс Хирш хочет сделать видеоигру по "Гравити Фолз"

Алекс Хирш, наиболее известный как создатель "Гравити Фолз", в большом интервью Inverse рассказал о своем желании сделать видеоигру по мультсериалу.

"Если бы у меня была волшебная палочка, моей мечтой было бы создать по-настоящему классную видеоигру "Гравити Фолз", которая действительно, очень глубоко раскрывала бы историю сериала", - сказал аниматор.

Несмотря на то, что шоу изначально задумывалось им, как законченная история, поделенная на два сезона, своеобразный "третий сезон" о продолжении приключений Диппера и Мэйбл он всегда представлял себе именно в качестве видеоигры.

Но желания Хирша вряд ли получится воплотить в жизнь, потому что авторские права на проект принадлежат не ему, а компании Disney, которая сейчас, по словам сценариста, не особо заинтересована в разработке игр.

"Это одна из тех вещей, о которых я жалею - то, что "Гравити Фолз" мне не принадлежит. Потому что, если бы я мог, я бы объединился с какой-нибудь безбашенной инди-студией и сделал бы лучшую в мире игру", - сетует он на обстоятельства.

Если же подобному и суждено когда-либо произойти, то точно не скоро, так как сейчас Алекс Хирш связан долгосрочными рабочими обязательствами с Netflix.