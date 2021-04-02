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02.04.2021,  
10:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Армия США тестирует роботов-носильщиков

ВС США в апреле нынешнего года получат для окончательного тестирования несколько колесных транспортных роботов MUTT. Их разработкой занимается компания General Dynamics Land Systems.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как пишет издание Jane"s, если испытания пройдут успешно, то серийное производство планируют начать между июнем и сентябрем 2021 года. А уже к концу года американская армия сможет принять его на вооружение.

Транспортный робот MUTT будет доставлять питьевую воду, боеприпасы и другое оборудование, снаряжение. Автомобиль спроектирован как беспилотная система, но способен действовать и под управлением оператора.

В движении робот может вырабатывать для подзарядки до одного киловатта электричества, а на стоянке - до трех. Он в состоянии нести до 454 килограммов груза и преодолевать расстояние до ста километров за 72 часа.

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