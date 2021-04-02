Армия США тестирует роботов-носильщиков

ВС США в апреле нынешнего года получат для окончательного тестирования несколько колесных транспортных роботов MUTT. Их разработкой занимается компания General Dynamics Land Systems.

Как пишет издание Jane"s, если испытания пройдут успешно, то серийное производство планируют начать между июнем и сентябрем 2021 года. А уже к концу года американская армия сможет принять его на вооружение.

Транспортный робот MUTT будет доставлять питьевую воду, боеприпасы и другое оборудование, снаряжение. Автомобиль спроектирован как беспилотная система, но способен действовать и под управлением оператора.

В движении робот может вырабатывать для подзарядки до одного киловатта электричества, а на стоянке - до трех. Он в состоянии нести до 454 килограммов груза и преодолевать расстояние до ста километров за 72 часа.