Указ главы Республики Башкортостан от 1 апреля 2021 года № УГ-157 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 3 (рекомендовать гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"- пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по рекомендации (назначению) медицинского работника;";

2) абзац первый подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно, с 29 января до 11 февраля 2021 года включительно, с 12 февраля до 25 февраля 2021 года включительно, с 26 февраля до 11 марта 2021 года включительно, с 12 марта до 25 марта 2021 года включительно, с 26 марта до 31 марта 2021 года включительно, с 1 апреля до 14 апреля 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

3) пункт 9 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"- во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть возможность проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок;";

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ГУП ТРК "Башкортостан" Республики Башкортостан, ГУП Республики Башкортостан Издательский дом "Республика Башкортостан" организовать информирование населения о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







