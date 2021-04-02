Боец ММА лишился пальца во время поединка

Боец смешанных единоборств (ММА) Хетаг Плиев лишился пальца во время поединка на турнире Cage Fury MMA в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Об этом сам спортсмен рассказал ТАСС.

После второго раунда боя с Девином Гудейлом угол Плиева заметил, что у Хетага отсутствует безымянный палец на левой руке. По словам Плиева, Гудейл держал его за перчатку, а палец у него хрустнул.

После раунда все увидели, что пальца нет на месте и было принято решение остановить поединок. "Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры. Надеюсь, все будет в порядке", - подытожил Плиев.