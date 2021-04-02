Глава ЮНЕСКО совершит восхождение на горный пик в Киргизии

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле совершит восхождение на пятитысячник в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба президента КР по итогам переговоров главы республики Садыра Жапарова с представительницей международной организации, которые прошли в формате видеоконференции.

Президент Киргизии сообщил собеседнице о подготовке предложений в ЮНЕСКО о включении Иссык-Кульского бассейна в глобальную сеть геопарков. Руководство республики, по данным официальных источников, обеспокоено изменениями климата. Садыр Жапаров пригласил Одрэ Азуле наглядно ознакомиться с состоянием ледников в Киргизии, площадь которых сокращается в связи с глобальным потеплением. Сделать это он предложил в необычном формате - во время восхождения на пик, названный в 2006 году в честь ЮНЕСКО.

Вершина ЮНЕСКО является частью горного хребта Сары-Джаз в Центральном Тянь-Шане. Ее высота составляет 5063 метров.

Одрэ Азуле приняла приглашение посетить страну в 2021 году и согласилась совместить визит с восхождением.