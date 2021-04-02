Hyundai Santa Cruz получит "правильный" салон. Первые фото

До премьеры Hyundai Santa Cruz осталось две недели, и "шпионам" Autoblog удалось сделать фотографии салона прототипа нового Sport Adventure Vehicle (SAV), который может оказаться более простым, чем у "донорского" Tucson.

Схожесть архитектуры передней панели и тоннеля пола Santa Cruz и Tucson, безусловно, прослеживается. Однако салон пикапа выглядит более простым: приборная панель - аналоговая и имеет козырёк (у Tucson установлен ничем неприкрытый планшет), запуск двигателя осуществляется при помощи поворота ключа, селектор трансмиссии не кнопочный и не джойстикового типа, сквозь сетчатую накидку, укрывающую центральную консоль, проглядывают физические органы управления (управление системами и функциями Tucson преимущественно осуществляется через сенсоры).

Варианта два: так будет выглядеть салон Hyundai Santa Cruz в бюджетной комплектации, или же в компании решили, что SAV должен иметь салон в утилитарном стиле, а не быть таким рафинированно-пижонским, как у Tucson.

Ранее "РГ" публиковала первые официальные изображения Santa Cruz, на которых демонстрируются особенности дизайна экстерьера новинки.

Фото: www.autoblog.com