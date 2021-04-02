Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода

Россияне только в феврале 2021 года взяли более 325 тысяч ипотечных кредитов, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росреестр. И было немало случаев, когда один кредит оформлялся сразу на мужа и жену.

Сейчас банки практически перестали выдавать ипотечные кредиты только на одного из супругов, второй автоматически выступает созаемщиком, даже если у него нет дохода. Ведь имущество, приобретаемое на кредитные средства, является совместной собственностью супругов.

Но нужно понимать: если дело дойдет до развода, раздел имущества, обремененное ипотечным кредитом, а также распределение долга между бывшими супругами очень сложная процедура.

Специально для "Российской газеты" Андрей Шевченко, партнер юридической компании "МОЖНО", дал советы, как лучше разделить ипотеку при разводе:

- Основная сложность здесь заключается в том, что непосредственным участником процесса выступает банк. И ориентироваться в большинстве случаев приходится не только на собственные интересы, но и на одобрение кредитной организации.

Но тут есть несколько вариантов. При наличии ипотеки в случае развода супруги продолжают совместно ее выплачивать на существующих условиях до момента погашения долга. Также они могут обратиться в банк с предложением о разделе самой недвижимости и выплат по заключенному кредитному договору.

Есть вариант, при котором один из созаемщиков отказывается от доли в недвижимости, после чего кредит переоформляется на второго супруга. Или супруги единовременно выплачивают задолженность банку, после чего распоряжаются квартирой по своему усмотрению.

И наконец, супруги могут продать ипотечную квартиру с согласия банка и поделить между собой остатки средств.

Как это реально бывает в жизни

Пример первый. Михаил и Валентина решили развестись в тот момент, когда оставалось погасить 70 процентов ипотечных выплат. Они обратились в банк для организации продажи квартиры. Банк согласился, и квартира была продана. При этом покупатель, в соответствии с договором, заплатил банку и каждому из супругов причитающиеся им доли.

Пример второй. Мария и Сергей, планируя пополнение в семье, решили приобрести квартиру в ипотеку. Но потом возникли непримиримые разногласия. После развода Мария взяла на себя расходы по ипотеке, а Сергей, у которого была квартира до брака, передал Марии свою долю в ипотечной квартире.

Пример третий. Василий и Ангелина развелись. При этом ко времени развода ипотека была погашена. Но треть ипотечного кредита Василий заплатил из собственных средств, полученных от продажи квартиры до брака с Ангелиной. Поэтому в суде Василий настаивал, что Ангелина может претендовать только на треть квартиры.

Судебное разбирательство длилось больше года. Супруги никак не могли прийти к согласию и вели себя очень враждебно по отношению друг к другу. А заседания все продолжались. Доходило даже до того, что перед очередным заседанием судья выходила в комнату совещаний собираться с силами. В результате уже почти на финальном этапе бывшие супруги решили наладить отношения и начать все сначала. Соответственно, делить ничего не пришлось.

Комментарий эксперта. Первые два примера описывают ситуации, когда бывшие супруги нашли возможность договориться и разделить ипотечный кредит на условиях, которые устроили всех. Думаю, что такой способ урегулирования споров наиболее предпочтителен, поскольку бережет время и избавляет от ненужного стресса.

Раздел ипотеки из последнего примера хоть и закончился хорошо, но это скорее счастливый случай. Когда супруги не могут договориться полюбовно и дело доходит до суда, тяжбы между ними могут длиться годами. И далеко не факт, что суд примет именно то решение, которого ожидают супруги. Так как исход дела зависит от очень многих обстоятельств, в том числе и от человеческого фактора. Поскольку судья тоже человек, и какая из сторон сможет лучше убедить его в своей правоте - та и получит преимущество.

Пример четвертый. Елена и Антон развелись, но не стали делить ипотечную квартиру, а договорились продолжать выплачивать долг на прежних условиях. Ежемесячный платеж составлял 50 тысяч рублей. Они договорились платить поровну - по 25 тысяч рублей.

Потом у Антона появилась новая семья. И он отказался вносить платежи по ипотеке, мотивируя тем, что денег не хватает. Платеж для одной Елены оказался большим. Но она честно выплатила оставшуюся на тот момент сумму долга в размере 600 тысяч рублей. Затем обратилась в суд, чтобы взыскать с Антона 300 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону.

Комментарий эксперта. Самые большие сложности возникают в случае, если супруги не решают ситуацию сразу в момент развода. Они вроде как полюбовно договариваются выплачивать кредит после расторжения брака на прежних условиях. А потом распорядиться необремененной квартирой, ведь и продаваться она тогда будет легче, и цену можно поставить повыше.

Но очень часто один из бывших супругов через какое-то время отказывается платить свою долю. И всё бремя ложится на плечи второго. Во-первых, эта ситуация опасна тем, что для одного платеж может оказаться очень большим. Накопятся долги, и тогда банк заберет квартиру.

Во-вторых, в таких ситуациях практически невозможно обойтись без суда. При этом, бывший супруг, который внес большую часть, может требовать от второго как увеличения своей доли в имуществе, так и денежной компенсации (половину от понесенных расходов).

Совет от Андрей Шевченко

Лучшим решением проблемы может стать заключение брачного договора. В нем можно заранее определить доли каждого из супругов, а также порядок осуществления выплат по ипотеке в случае развода.

Брачный договор можно заключить как до вступления в брак, так и после регистрации в ЗАГСе. Он должен быть удостоверен нотариально. По обоюдному согласию его можно изменить или расторгнуть.

Но надо помнить, что, по условиям договора, имущество не может переходить только одному из супругов. В ситуации, когда одному - все, а другому - ничего, брачный договор достаточно легко расторгнуть через суд. И муж, и жена - оба должны что-то получить после развода.

Внимание! Ежегодно выдается около 1,5 миллиона ипотечных кредитов. А доля разводов, по официальным данным, примерно 65 процентов от числа заключенных браков. С учетом этой статистики, стоит предусмотреть все варианты развития событий заранее.