Кибальчич предложил проект ракеты с реактивным двигателем 140 лет назад

Талантливый изобретатель Николай Иванович Кибальчич больше известен как революционер-народоволец. Именно он сконструировал метательный снаряд, начиненный "гремучим студнем", которым весной 1881 года был смертельно ранен император Александр II. Однако Кибальчич является еще и разработчиком первого российского реактивного двигателя и воздухоплавательной машины.

Николай Кибальчич появился на свет в Черниговской губернии в семье священнослужителя. Учился в семинарии, однако покинул ее вопреки воле отца и продолжил обучение в гимназии. Преподаватели отмечали блестящие способности мальчика к точным наукам и иностранным языкам. Не остался незамеченным и его бунтарский характер.

После окончания гимназии Кибальчич стал студентом Петербургского Института инженеров путей сообщения, но вскоре утратил интерес к железнодорожному строительству и начал учиться в Медико-хирургической академии. В то время академия была центром революционного движения среди молодежи в Петербурге, и Николай стал его активным участником. Он был уличен в хранении запрещенной литературы и на три года попал в заключение. Власти запретили Кибальчичу дальнейшее обучение.

Вскоре он вошел в организацию народовольцев "Земля и воля" и стал во главе химической лаборатории. Товарищи называли его "главным техником". Весь свой изобретательский талант он направил на разработку взрывчатой смеси и особой краски для революционных типографий. Подпольные химики рисковали взорваться во время своих экспериментов, но этого не случилось. Опыты закончились успешно, изобретенный ими "гремучий студень" отличался необыкновенной эффективностью. Кибальчич и его товарищи смогли изготовить несколько пудов динамита. В этот период он занимался и другой темой, изучал возможность построения летательной машины и использования пороха для воздухоплавания.

В 1879 году группа народовольцев, в числе которых был Кибальчич, предприняла попытку взорвать под Одессой императорский поезд, следовавший из Крыма. Поезд изменил маршрут, и покушение провалилось. Неудача не обескуражила террористов, и они продолжили свои попытки. Весной 1881 года Игнатий Гриневицкий метнул бомбу в царя и смертельно его ранил. Через две недели "главного техника" взяли под стражу. Он не терял присутствия духа на допросах, был удивительно спокоен и даже озвучивал революционные идеи.

В тюрьме 27-летний народоволец продолжил работу над летательной машиной. Он раздумывал о применении пороха в реактивном двигателе и способах управления конструкцией, об устойчивости в полете и торможении в атмосфере. Несколько страниц текста с рисунками он передал адвокату.

Слухи о его предложениях достигли военных. Прославленный в боях генерал Тотлебен предложил лишить конструктора свободы, но дать ему возможность продолжить свои исследования. Однако эта идея не получила одобрения властей.

Через месяц после теракта пятерых народовольцев, в числе которых был Кибальчич, публично повесили.

Идеи гениального изобретателя намного опередили свое время. Константин Циолковский предложил использовать принципы реактивного движения для космических полетов только через 22 года. Проект воздухоплавательного корабля Николая Кибальчича почти сорок лет мертвым грузом лежал в тайной канцелярии, и лишь после революции его работа появилась на страницах журнала "Былое".