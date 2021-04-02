Постановление губернатора Новосибирской области от 1 апреля 2021 года № 69 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2021 № 66"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 № 494 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2021 № 66 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48" следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.05.2021.".

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф.Петухов







