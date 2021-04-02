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02.04.2021 06:33
Рубрика: В мире

Один человек погиб при крушении поезда на востоке Тайваня

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии на железной дороге в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Инцидент произошел примерно в 9 утра по местному времени внутри туннеля "Дацин". Второй и третий вагон пассажирского поезда сошли с рельсов.

Фото: AFP
Названа причина столкновения поездов в Египте

Согласно последним данным, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое пострадавших направлены в больницу. При этом местные СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что на месте аварии много пассажиров без признаков жизни.

Работающие на месте происшествия спасатели помогли 60 пассажирам покинуть первые три вагона с головы поезда, четвертый и пятый вагон сильно повреждены. Всего состав состоял из 8 вагонов, в которых находились более 300 пассажиров. Спасательная операция продолжается, передает РИА Новости.

В мире Восточная Азия Тайвань

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