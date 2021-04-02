Посол РФ подтвердил высылку российских дипломатов из Италии

В посольстве РФ в Италии подтвердили высылку российских дипломатов. "Они уже отправились на родину", - отметил посол РФ в Италии Сергей Разов.

Эта ситуация не должна сказаться на отношениях между странами. "Эти отношения многогранны и не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", - заявил он в интервью телеканалу Rainews24, передает РИА Новости.

Напомним, что в конце марта в Италии были задержаны офицер ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитан второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже.