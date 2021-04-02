Под Калугой насильник осужден спустя 10 лет

В Калужской области современные технологии в криминалистике помогли найти насильника через 10 лет после совершения преступления. Суд приговорил 50-летнего жителя Кировского района к 10 годам строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК по Калужской области.

Трагедия произошла в декабре 2011 года на одной из улиц города Киров. Преступник напал на женщину со спины, зажал ей рот и, под угрозой убийства, затащил в сарай. Там он изнасиловал жертву и совершил иные действия сексуального характера, применяя физическую силу. Тогда найти преступника не удалось, в 2012 году расследование был приостановлено.

В прошлом году производство по делу возобновили. Расследованием занимались специалисты отдела п расследованию особо важных дел регионального СУ СК. В ходе следствия эксперты, исследуя следы биологического происхождения, изъятые с места преступления в Кирове, смогли выделить генотип преступника. Он совпал с данными человека, отбывающего наказание за аналогичное преступление, совершеннее позже. Психологическая экспертиза показала, что этот человек психически вполне здоров.

Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности. Путем сложения сроков окончательное наказание составило 10 лет. Кроме того, после выхода из колонии он будет ограничен в свободе еще на два года.