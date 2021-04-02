Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву. Переговоры на высшем уровне пройдут 7 апреля. Речь пойдет о ситуации в Нагорном Карабахе и электоральном процессе в республике.

"Да, я могу подтвердить", - ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующую информацию о визите из Еревана.

"Действительно, на 7 апреля запланирован визит премьер-министра Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Владимиром Путиным", - объявил Песков.

"В первую очередь будет обсуждаться ход имплементации трехсторонней договоренности, которая положила конец боевым действиям в Карабахе", - анонсировал пресс-секретарь президента России. Также на повестке вопросы, связанные с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье, обмен мнениями по электоральному процессу, который начался в Армении, другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перечислил он.