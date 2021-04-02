Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
2 апреля 2021 г. 19:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Художественный" и ценность

В знаменитом московском кинотеатре, который открылся после реставрации, покажут "Броненосец Потемкин"
Первые зрители смогут побывать в "Художественном" 9 апреля, а 10-го числа здесь состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна. Премьера "Броненосца" прошла в "Художественном" в январе 1926-го - 95 лет назад.
1-й художественный Госкино-театр перед премьерой фильма "Броненосец Потемкин". 1926 год.
1-й художественный Госкино-театр перед премьерой фильма "Броненосец Потемкин". 1926 год.

"Художественный" - старейший кинотеатр (или электро-театр, как говорили в начале ХХ века) Москвы. Здание на Арбатской площади построено по проекту Николая Благовещенского, а затем перестроено Федором Шехтелем.

Первый киносеанс в "Художественном" состоялся 11 ноября 1909 года. Публике была предложена драма "Жоржетта", где роли исполняли "первоклассные парижские артисты".

Кинотеатр "Художественный". Апрель 2021 года. / Александр Корольков/РГ

Уже тогда в электро-театре была доступна услуга доставки заказанных билетов на дом. Желающих попасть в "Художественный" было так много (его в разное время посещали и Лев Толстой, и Сергей Есенин, и многие другие известные личности), что вскоре после открытия здание пришлось перестроить. Проект разработал и осуществил Федор Шехтель. Вместимость электро-театра увеличилась, но не на много - с 900 до 925 мест.
Свидетельства о кинематографе ХХ века в дневниках зрителей
Свидетельства о кинематографе ХХ века в дневниках зрителей

Теперь в "Художественном" четыре зала, общая вместимость которых 487 человек. Еще тут разместили уголок библиотеки имени Николая Некрасова, где можно оформить читательчкий билет и взять книги из фонда, сформированного для "Художественного". Также здесь теперь есть ресторан "NIKI", получивший такое название, очевидно, в честь императора Николая II, в пору правления которого и был открыт "Художественный".

В советское время его могли снести. Но в итоге от старой Арбатской площади до нас дошел только он. Снесена Борисоглебская церковь, Арбатский рынок, построено огромное здание Минобороны, прорыт тоннель под Новым Арбатом (ранее проспектом Калинина).

Художественный электро-театр. 1910-е годы.

Мешающий "Художественный" удалось отстоять, благодаря просьбам актеров и режиссеров, которые указывали на его ценность. Теперь в кинотеатр можно приходить не только смотреть кино, но и на экскурсии.

Фото: РИА Новости
"Броненосец "Потемкин": Восстание человеческого достоинства
Фото: РИА Новости
"Броненосец "Потемкин": Восстание человеческого достоинства

- "Художественный" - не просто еще один кинотеатр. Он не был "просто кинотеатром", когда в нем давали "Броненосца Потемкина", не будет таким и сейчас, - говорит программный директор кинотеатра Станислав Тыркин. Он уверен, что "Художественный" станет местом "кинематографической силы".

Здесь собираются показывать фильмы из текущего репертуара, главные номинанты "Оскара", заметные премьеры Московского кинофестиваля и классику.

Стоимость билетов в "Художественный" начинается с 290 рублей, он будет работать ежедневно с девяти часов утра до трех часов ночи.

Главный зал "Художественного" после реставрации. / Артем Локалов

Одним из самых заметных событий первых дней работы кинотеатра должен стать показ фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" 10 апреля. Здесь отмечают, что это будет восстановленная версия фильма с оригинальными титрами, кадрами, которые ранее вырезала цензура, и музыкой Эдмунда Майзеля.

"Художественный". Касса. / Артем Локалов

Именно его партитуру одобрил сам режиссер, но последние полвека фильм демонстрировался с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Фото: kinopoisk.ru
В прокат вышел новый фильм Ильи Найшуллера
Фото: kinopoisk.ru
В прокат вышел новый фильм Ильи Найшуллера

Исконную версию "Броненосца" в "Художественном" представит один из самых известных российских режиссеров Илья Найшуллер, который использует в своих фильмах "монтаж аттракционов".

Так называется метод, разработанный Эйзенштейном, в котором объекты, идеи и символы показаны в столкновении - чтобы оказать более сильное воздействие на зрителей.

Они, кстати, могут покупать билеты в "Художественный" в интернете с понедельника.

Ресторан "NIKI" в "Художественном". / Артем Локалов

Темы дня:
#Россия
#СССР
#Москва