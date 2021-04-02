Первые зрители смогут побывать в "Художественном" 9 апреля, а 10-го числа здесь состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна. Премьера "Броненосца" прошла в "Художественном" в январе 1926-го - 95 лет назад.

"Художественный" - старейший кинотеатр (или электро-театр, как говорили в начале ХХ века) Москвы. Здание на Арбатской площади построено по проекту Николая Благовещенского, а затем перестроено Федором Шехтелем.

Первый киносеанс в "Художественном" состоялся 11 ноября 1909 года. Публике была предложена драма "Жоржетта", где роли исполняли "первоклассные парижские артисты".

Уже тогда в электро-театре была доступна услуга доставки заказанных билетов на дом. Желающих попасть в "Художественный" было так много (его в разное время посещали и Лев Толстой, и Сергей Есенин, и многие другие известные личности), что вскоре после открытия здание пришлось перестроить. Проект разработал и осуществил Федор Шехтель. Вместимость электро-театра увеличилась, но не на много - с 900 до 925 мест.

Теперь в "Художественном" четыре зала, общая вместимость которых 487 человек. Еще тут разместили уголок библиотеки имени Николая Некрасова, где можно оформить читательчкий билет и взять книги из фонда, сформированного для "Художественного". Также здесь теперь есть ресторан "NIKI", получивший такое название, очевидно, в честь императора Николая II, в пору правления которого и был открыт "Художественный".

В советское время его могли снести. Но в итоге от старой Арбатской площади до нас дошел только он. Снесена Борисоглебская церковь, Арбатский рынок, построено огромное здание Минобороны, прорыт тоннель под Новым Арбатом (ранее проспектом Калинина).

Мешающий "Художественный" удалось отстоять, благодаря просьбам актеров и режиссеров, которые указывали на его ценность. Теперь в кинотеатр можно приходить не только смотреть кино, но и на экскурсии.

- "Художественный" - не просто еще один кинотеатр. Он не был "просто кинотеатром", когда в нем давали "Броненосца Потемкина", не будет таким и сейчас, - говорит программный директор кинотеатра Станислав Тыркин. Он уверен, что "Художественный" станет местом "кинематографической силы".

Здесь собираются показывать фильмы из текущего репертуара, главные номинанты "Оскара", заметные премьеры Московского кинофестиваля и классику.

Стоимость билетов в "Художественный" начинается с 290 рублей, он будет работать ежедневно с девяти часов утра до трех часов ночи.

Одним из самых заметных событий первых дней работы кинотеатра должен стать показ фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин" 10 апреля. Здесь отмечают, что это будет восстановленная версия фильма с оригинальными титрами, кадрами, которые ранее вырезала цензура, и музыкой Эдмунда Майзеля.

Именно его партитуру одобрил сам режиссер, но последние полвека фильм демонстрировался с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Исконную версию "Броненосца" в "Художественном" представит один из самых известных российских режиссеров Илья Найшуллер, который использует в своих фильмах "монтаж аттракционов".

Так называется метод, разработанный Эйзенштейном, в котором объекты, идеи и символы показаны в столкновении - чтобы оказать более сильное воздействие на зрителей.

Они, кстати, могут покупать билеты в "Художественный" в интернете с понедельника.