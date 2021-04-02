На Камчатке появилось православное тур-агентство

Петропавловская и Камчатская епархия создала православную паломническую службу. Она будет организовывать "религиозно-просветительские путешествия, миссионерские поездки, паломничество".

Кроме того, предусмотрены семинары, съемка видеосюжетов и фильмов о паломничестве и святых местах епархии, курсы православных экскурсоводов.

"В 2021 году совершаются поездки по храмам и памятным местам Петропавловска-Камчатского с посещением музея Православия на Камчатке и в Русской Америке, Краевого музея и Краевой библиотеки им. С. П. Крашенинникова. Планируются загородные поездки в монастыри, храмы и святые места Камчатки", - говорится на сайте Петропавловской и Камчатской епархии.