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02.04.2021 08:14
Рубрика: Происшествия

В Бурятии будут судить обманувшего дольщиков застройщика

Текст: Юрий Батин

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя строительной организации, обвиняемого в разбазаривании средств дольщиков.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы директор компании привлек деньги дольщиков для строительства многоквартирного дома в Улан-Удэ. Вопреки законодательству о долевом строительстве, четыре миллиона рублей он перечислил на счет подконтрольной ему фирмы. Кроме того, произвел незаконное отчуждение нежилого помещения, трех квартир и трех машиномест в строящемся доме лицам, перед которыми имел обязательства по договорам подряда и оказания услуг.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, преступными действиями организации причинен имущественный вред в размере 17 миллионов рублей. Нарушены права 236 участников долевого строительства, своевременно не получивших от застройщика свои квартиры.

Потерпевшие заявили соответствующие исковые требования. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 18 миллионов рублей.

Судить бывшего руководителя фирмы будут за злоупотребление полномочиями. Наиболее строгая санкция части 1 статьи 201 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие ДФО Бурятия

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