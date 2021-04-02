В Бурятии будут судить обманувшего дольщиков застройщика

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя строительной организации, обвиняемого в разбазаривании средств дольщиков.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы директор компании привлек деньги дольщиков для строительства многоквартирного дома в Улан-Удэ. Вопреки законодательству о долевом строительстве, четыре миллиона рублей он перечислил на счет подконтрольной ему фирмы. Кроме того, произвел незаконное отчуждение нежилого помещения, трех квартир и трех машиномест в строящемся доме лицам, перед которыми имел обязательства по договорам подряда и оказания услуг.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, преступными действиями организации причинен имущественный вред в размере 17 миллионов рублей. Нарушены права 236 участников долевого строительства, своевременно не получивших от застройщика свои квартиры.

Потерпевшие заявили соответствующие исковые требования. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 18 миллионов рублей.

Судить бывшего руководителя фирмы будут за злоупотребление полномочиями. Наиболее строгая санкция части 1 статьи 201 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.