В Бурятии задержаны сотрудники ГИББД, выдавшие права без экзаменов

В нескольких районах Республики Бурятия произведены задержания сотрудников подразделений Госавтоинспекции, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СКР.

Трех сотрудников инспекции обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, к уголовной ответственности в рамках дела привлекается их знакомый, которому инкриминируют часть 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

"По данным следствия, в 2019-2020 годах сотрудники Госавтоинспекции получили взятки от граждан, после чего незаконно без проведения квалификационных экзаменов оформили и выдали им водительские удостоверения. В одном случае взятка получена через посредника, в другом - лично полицейским", - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взяток, однако появилась информация о совершении обвиняемыми других противоправных действий, связанных со взяточничеством. Эти случаи предстоит проверить.

Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.