В Якутии во внутреннем кристалле алмаза-матрешки нашли еще один алмаз

Ученые научно-исследовательского геологического предприятия АК "АЛРОСА", исследовав найденный два года назад алмаз-матрешку, обнаружили во внутреннем алмазе еще один кристалл. И он тоже оказался матрешкой.

Исследующие камень специалисты отмечают: "Вполне возможно, нам предстоит открытие еще не одной пары алмазов внутри этого поистине уникального алмаза".

Необычный полый кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один, был найден на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в 2019 году. По оценкам специалистов, это первый случай в истории добычи алмазов.

Новое открытие добавило камню уникальности. Он очень маленький - всего 0,62 карата (0,124 грамма). Размеры и масса внутреннего алмаза, который раньше считался цельным, и вовсе микроскопические - 0,02 карата (0,004 грамма). И теперь выяснилось, что этот камешек тоже полый, и внутри него находится другой и даже, как считают ученые, не один.

Как сообщает пресс-служба АК "АЛРОСА", сейчас специалисты ведут подсчет массы обнаруженного алмаза, который находится внутри алмаза, расположенного в "материнском" алмазе-матрешке.