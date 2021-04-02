Новости

В Роспотребнадзоре назвали сценарии окончания пандемии коронавируса 08:07
Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА 07:50
Московские дороги помоют с шампунем после зимы 07:45
Синоптики пообещали москвичам резкие перепады давления и снег с дождем 07:37
В Якутии во внутреннем кристалле алмаза-матрешки нашли еще один алмаз 07:23
В Благовещенске из-за пожара остановили две операции в кардиоцентре 07:17
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты 07:08
Эпидемиолог: Говорить об отмене масочного режима преждевременно 06:47
Один человек погиб при крушении поезда на востоке Тайваня 06:33
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд 06:17
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало" 05:32
"Вашингтон" с Овечкиным пропустил восемь шайб от "Айлендерс" 05:13
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа в апреле 04:37
В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca 04:05
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
У резиденции Макрона в Париже задержан мужчина с "коктейлем Молотова" 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 07:23
Рубрика: Экономика

В Якутии во внутреннем кристалле алмаза-матрешки нашли еще один алмаз

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Пресс-служба АК "АЛРОСА" Фото: Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Фото: Пресс-служба АК "АЛРОСА"

Ученые научно-исследовательского геологического предприятия АК "АЛРОСА", исследовав найденный два года назад алмаз-матрешку, обнаружили во внутреннем алмазе еще один кристалл. И он тоже оказался матрешкой.

Исследующие камень специалисты отмечают: "Вполне возможно, нам предстоит открытие еще не одной пары алмазов внутри этого поистине уникального алмаза".

Фото: Алроса
Крупный алмаз назовут по имени вакцины - "Спутник V"

Необычный полый кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один, был найден на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в 2019 году. По оценкам специалистов, это первый случай в истории добычи алмазов.

Новое открытие добавило камню уникальности. Он очень маленький - всего 0,62 карата (0,124 грамма). Размеры и масса внутреннего алмаза, который раньше считался цельным, и вовсе микроскопические - 0,02 карата (0,004 грамма). И теперь выяснилось, что этот камешек тоже полый, и внутри него находится другой и даже, как считают ученые, не один.

Как сообщает пресс-служба АК "АЛРОСА", сейчас специалисты ведут подсчет массы обнаруженного алмаза, который находится внутри алмаза, расположенного в "материнском" алмазе-матрешке.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин