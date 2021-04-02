В Приморье окажут помощь семье погибшего горняка

Семье горняка, погибшего при проведении подрывных работ на руднике "Королевский", окажут материальную помощь из средств резервного фонда правительства Приморского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным краевого министерства труда и социальной политики, у погибшего остались супруга, которая работает в детском саду и двое детей: один взрослый и школьник. Младшего обеспечат бесплатным горячим питанием.

Напомним, 30 марта произошел обвал породы при проведении взрывных работ в штольне рудника "Королевский" АО "ГМК "Дальполиметалл", под завалами породы было найдено тело горняка.