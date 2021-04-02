Жителя Приморья заподозрили в реабилитации нацизма

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал 26-летний житель Владивостока. Его подозревают в реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ - "Реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные публично").

Как сообщает официальный сайт ведомства, по версии следствия, 8 мая 2020 года подозреваемый, используя свою страницу в соцсети "ВКонтакте", разместил изображение рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии рейхсляйтера национал-социалистической немецкой рабочей партии на сайте "Бессмертный полк онлайн". По мнению следствия, эта фотография, сведения об имени и фамилии, размещенные в интернете, свидетельствуют "о явном неуважении к российскому обществу относительно дня воинской славы и памятной даты России, связанных с защитой Отечества".

Расследование уголовного дела продолжается.