Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"

Минобороны России получит в нынешнем году очередной стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил гендиректор и генеральный конструктор предприятия-разработчика данного оружия Александр Леонов.

Известно, что последняя его поставка в РВСН состоялась в декабре прошлого года. Тогда, по информации замминистра обороны Алексея Криворучко, в базирующейся под Оренбургом 13-й Ясненской дивизии заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками. А ровно за год до этого один из полков соединения начали перевооружать на новейшие стратегические комплексы "Авангард".

От традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий "Авангард" отличается тем, что его траектория проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. "Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны. Кроме того, применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват. Корпус блока изготовлен из композиционных материалов, обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения", - объяснил ранее командующий РВСН Сергей Каракаев.

Из открытых источников известно, что планирующий крылатый боевой блок "Авангарда" движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.

Сбить управляемый крылатый блок практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс и тем более стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - порядка 30 чисел Маха.

Уникальные боевые качества новейшего российского оружия быстро признали на Западе. Так, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси еще два года назад заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска. По словам эксперта, никогда еще опасность удара с российской стороны обычными вооружениями не была столь велика. Другие военные специалисты США отметили, что главными целями для "Авангардов" - раз перехватить их невозможно, - станут объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет.