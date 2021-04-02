В Казани осудили экс-проректора КНИТУ-КХТИ

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор экс-проректору Казанского национального исследовательского технологического университета Александру Кочневу.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, ему назначили 3 года 9 месяцев условно. При этом гособвинение просило для подсудимого 4 года колонии общего режима.

Напомним, Александра Кочнева обвиняли в хищении 9,6 миллиона рублей из благотворительных средств, выделенных вузу компанией "Газпром". Подсудимый свою вину признал и раскаялся.