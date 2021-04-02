Барнаульца по ошибке привили от коронавируса

Алтайский минздрав начал служебное расследование после появившегося в Сети сообщения о случае в одной из больниц Барнаула, где пациент по ошибке получил вакцину от СOVID-19.

Горожанин пришел в поликлинику, чтобы поставить прививки от гепатита и дифтерии. Он предупредил медиков, что переболел коронавирусом и что вакцина от него ему не нужна. Однако дома он обнаружил, что его все-таки привили от СOVID-19. В медкарте стояла запись о вакцинации "Спутником".

В минздраве региона выясняют, кто виноват в случившемся.

- В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции.

В горбольнице также провели специальную конференцию для сотрудников по теме: "Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины".