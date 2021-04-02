Как власти Томской области поддерживают молочную отрасль

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в селе Нелюбино Томского района выездное совещание, посвященное результатам и перспективам работы молочной отрасли. В нем приняли участие производители и переработчики сельскохозяйственной продукции.

- Хорошие результаты характерны для томской "молочки" в целом. Коронавирус не смог помешать развитию как наших известных крупных компаний, так и новых производителей, в том числе выпускающих авторскую продукцию, - отметил глава региона.

По его данным, с 2015 года в Томской области производство молока выросло почти на 11 процентов и по итогам прошлого года превысило 147 тысяч тонн. Регион удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности. Надои с одной коровы в регионе превысили семь тысяч килограммов.

В 2020 году томские производители молочной продукции расширили ассортимент до 360 наименований, а также нарастили выпуск популярных продуктов. Например, производство сметаны выросло на 35 процентов, сливок - на 40. Одним из доказательств динамичного развития отрасли стала работа ООО "Томское молоко" в Нелюбино, которое посетил губернатор. Предприятие в прошлом году нарастило объем производства до 18,5 тысячи тонн, а объем привлеченных в производство средств достиг полумиллиарда рублей.

Одной из причин устойчивого развития отрасли стала поддержка, которую оказывают предприятиям областные власти. В этом году объем только областных субсидий на каждый литр реализованного молока превысит 400 миллионов рублей.

- Восемь лет назад мы договорились с аграриями и пищевиками на 100 процентов обеспечить жителей области качественной и доступной молочной продукцией собственного производства. Первое, что мы сделали, - стали субсидировать каждый литр реализованного молока. И если в 2013 году на эти цели в областном бюджете было 248 миллионов, то в этом году - уже 407 миллионов рублей! - сказал Сергей Жвачкин.

Кроме того, он напомнил, что давал поручение муниципалитетам заняться оформлением прав на землю для реализации инвестиционных проектов в АПК. Областной бюджет компенсирует 90 процентов затрат на эти цели. В результате только в прошлом году было оформлено почти 4,5 тысячи гектаров для сельскохозяйственного производства.

Вместе с тем, Сергей Жвачкин подчеркнул, что, несмотря на все успехи, томский агропром пока не может полностью обеспечить регион продукцией собственного производства. Такая задача стоит перед аграриями, пищевиками и чиновниками.