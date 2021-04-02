На учениях МБР "Ярс" впервые применили СВЧ-пушку

Ракетчики Барнаульского соединения РВСН впервые применили СВЧ-излучение для очистки от взрывных устройств маршрута боевого патрулирования подвижных пусковых установок комплекса "Ярс".

По сценарию прошедшей в Алтайском крае тренировки диверсанты заложили на трассе, по которой должны были пройти многотонные ракетные тягачи, и рядом с ней более 20 "адских машин". Возглавлявшая колонну машина дистанционного разминирования "Листва" обезвредила все бомбы - в том числе расположенные на удалении более 50 метров от дороги.

Для нейтрализации мин и СВУ применялась СВЧ-пушка, которой оснащена "Листва". Она формирует сверхвысокочастотное электромагнитное излучение, выжигающее электронику запалов на расстоянии.

Ранее эту технологию не применяли для ликвидации взрывных устройств на расстоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Машина дистанционного разминирования "Листва" сконструирована специально для РВСН на базе двухосного бронеавтомобиля "Выстрел". В носовой части броневика закреплена рама с 16 индукционными датчиками для поиска мин на дистанции до 100 метров. На крыше установлена параболическая антенна СВЧ-пушки. Также машина оснащена аппаратурой электронного подавления, блокирующей радиоканалы управления СВУ в радиусе 70 метров. В экипаж "Листвы" входят два сапера для разминирования классическим способом.