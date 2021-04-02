В Красноярске водитель протаранил машину ДПС и врезался в автосалон

В Красноярске полиция проверяет обстоятельства дорожного инцидента, в котором пострадали экипаж ДПС и местный автосалон. Их протаранил 34-летний водитель.

Как выяснилось, ночью в полицию поступил сигнал о машине, которая ведет себя на трассе неадекватно. Экипаж нашел эту Toyota и начал преследовать, поскольку водитель отказался останавливаться.

"Инспекторы на одном из перекрестков города опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель начал движение и совершил столкновение с экипажем, после чего уехал с места ДТП", - говорят в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Затем нарушитель въехал в здание одного из местных автосалонов, повредив стоящие там машины. Лишь после этого его задержали полицейские. Водителя освидетельствуют на алкоголь и наркотики.