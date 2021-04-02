В Новосибирске вооруженный мужчина ограбил школьницу

Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на школьницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения, когда грабитель в желтой маске отобрал телефон у несовершеннолетней.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, инцидент произошел во дворе одной из школ на улице Куприна в Дзержинском районе Новосибирска. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, завладел смартфоном девушки и скрылся в направлении остановки "Улица Есенина".

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как злоумышленник поджидает подходящую жертву. По пешеходной дорожке проходит молодая девушка, затем она бежит в обратную сторону, но нападавший догоняет ее, хватает за одежду и отбирает телефон.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о разбое и просят у граждан помощи в поимке подозреваемого. Правоохранители описывают его как мужчину 30-35 лет, ростом около 180 сантиметров, неславянской внешности.