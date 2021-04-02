Пропавшая в Новосибирске 15-летняя школьница сообщила о своем похищении

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетней девушки. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, 15-летнюю пропавшую ищут уже около двух недель.

Об исчезновении ребенка в полицию еще 19 марта сообщила ее мать. По словам женщины, девочка пропала после того, как ушла из дома на улице Лазарева в Дзержинском районе Новосибирска. После этого дочь написала матери в соцсетях о том, что ее удерживают незнакомые люди.

Сейчас продолжается розыск пропавшей уже в рамках возбужденного уголовного дела. Всех, кому известно что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить данные по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (383) 203-57-39, следственного отдела 8(383)208-23-46 либо "02" (с мобильного телефона 102).